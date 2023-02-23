В годы правления Народного фронта в Азербайджане свирепствовали безвластие, некомпетентность, коррупция и грабежи

В годы правления Народного фронта в Азербайджане за ночь разграблялись крупные предприятия.

Об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, передает Day.Az.

"В годы правления ПНФА-Мусават в Азербайджане свирепствовали безвластие, некомпетентность, коррупция и грабежи. В стране не проводилось никаких строительных работ, не развивался промышленный сектор. Они разрушали имеющуюся инфраструктуру, грабили ее и продавали в Иран на металлолом. Были крупные предприятия, которые можно было запустить, отремонтировав небольшими средствами. Однако грабежи доходили до таких масштабов, что даже крупные предприятия разграблялись за ночь. Мы опасались, что они таким же образом спилят эстакады, соединяющие нефтяные скважины, и продадут их на металлолом", - сказал он.

Гейдаров отметил, что в стране расцветал сепаратизм - росли угрозы с юга и севера.

"Расширялась армянская агрессия, мы теряли наши территории, у людей росло неверие, умирала надежда на спасение. Неспособность властей ПНФА-Мусават найти общий язык с соседними странами. Рост раздражения этих стран, вызываемого безответственными заявлениями люмпенов у власти, еще больше усугубляли кризис. В такое трудное время единственной надеждой азербайджанского народа был великий лидер Гейдар Алиев. Придя к власти, общенациональный лидер спас азербайджанское государство и народ. У людей возникла вера в завтрашний день, надежда на светлое будущее, доверие к власти. Гейдар Алиев постепенно создал стабильность, восстановил экономику. Очевидно, что если бы Народный фронт еще какое-то время оставался у власти, Иран без колебаний нарушил бы наши границы, и оккупировал бы Азербайджан.

А теперь представьте, если Иран, при нынешнем могуществе азербайджанского государства не стесняется совершать теракт в нашем посольстве, то что, он мог бы сделать в 90-е годы, когда наша страна была предельно слабой? Именно решительность, политическое мастерство, личность великого лидера спасли Азербайджан от этих рисков и опасностей",- сказал Гейдаров.