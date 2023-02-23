Наследие Гейдара Алиева является важной частью истории государственного строительства Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Наследие Гейдара Алиева является не только важной частью истории государственного строительства Азербайджана, но и одним из ключевых столпов развития страны.

Об этом сказал Trend в четверг бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины, член правления Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Златко Лагумджия в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"Быть великим лидером - это не только успешное руководство страной в мирное время. На фоне кардинальных геополитических изменений Гейдар Алиев показал путь, и вместе с азербайджанским народом прошел этот путь к полной независимости и государственному строительству", - сказал он.

Лагумджия отметил, что такие великие лидеры как Гейдар Алиев способны в неспокойное время воплотить видение в реальность.

"Это способность преодолеть угрозы и опасность, с которыми сталкивается народ, обеспечить свободу и стабильность, открывая путь к устойчивому и всеобъемлющему процветанию. Величина таких лидеров не определяется численностью людей, которыми они руководят, объемом ресурсов, богатством страны или военной мощью, но измеряется наследием, чрезвычайной ролью в истории своей страны и признанием народа", - добавил он.

Экс-премьер отметил, что сегодня Азербайджан - это современная, быстрорастущая страна с богатой историей, культурой, традициями, с наследием таких великих людей, как Низами Гянджеви.

"Азербайджан - страна с высокими темпами экономического развития, и ее огромный энергетический, транспортный и геостратегический потенциал является важным фактором для обеспечения общей геополитической стабильности в регионе и Европе в целом", - заключил Златко Лагумджия.