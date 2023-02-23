Москва помогает Баку и Еревану в выработке параметров мирного договора

Российская сторона оказывает последовательное содействие Азербайджану и Армении в выработке параметров мирного договора. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает в четверг Day.Az.

"Россия предпринимает целенаправленные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. В их основе - комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, предусматривающих ряд первоочередных мер, в том числе разблокирование транспортных связей между двумя странами, делимитация армяно-азербайджанской границы, развитие контактов по линии гражданского общества. Оказываем последовательное содействие сторонам в выработке мирного договора", - указал замминистра.

Он отметил, что совокупно "эти шаги должны привести к созданию условий для прочного, устойчивого и справедливого мира в регионе, отражением чего и станет мирный договор".

"Наше посредничество заключается в том, чтобы обеспечить конструктивный и содержательный диалог в целях поиска взаимоприемлемых развязок, учитывающих интересы обеих сторон. В этих целях спецпредставитель министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации армяно-азербайджанских отношений [Игорь] Ховаев совершает регулярные поездки в Ереван и Баку (последний раз - 9-10 и 14-15 февраля соответственно), - продолжил Галузин. - Мы также передавали партнерам российские соображения о базовых принципах и параметрах мирного процесса, учитывающие подходы сторон.