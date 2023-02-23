Грузинская делегация посетила воинские части Сил спецназа и ВМС Азербайджана

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация посетила воинские части Сил специального назначения и ВМС Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала гости возложили цветы к бюсту Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтив их светлую память.

Делегации была предоставлена подробная информация о процессе подготовки спецназовцев, даны ответы на интересующие гостей вопросы. Глава грузинской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" воинской части.

Затем грузинская делегация прибыла в воинскую часть ВМС, были возложены цветы к воздвигнутому здесь памятнику шехидам.

Делегация ознакомилась с условиями, созданными в воинской части для личного состава. Был представлен брифинг об истории создания и деятельности воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Вниманию гостей были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, после чего было сделано совместное фото на память.