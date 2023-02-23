Из Сумгайыта в Газиантеп и Хатай доставлены 15 модульных домов и 76 тонн гуманитарной помощи

15 домов модульного типа, отправленных исполнительной властью города Сумгайыт, доставлены в район землетрясения в Турции.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель главы исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов, передает Day.Az.

Он отметил, что модульные дома и более 76 тысяч тонн необходимой помощи на сумму 721 тысячи манатов были переданы для пострадавших от землетрясения в турецких провинциях Газиантеп и Хатай. А сегодня в Турцию будут отправлены еще 6 модульных домов и необходимая помощь на сумму в 91 тысячу манатов.

Самедов отметил, что сбор помощи в городе Сумгайыт продолжается.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.