Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи

В Сумгайыте продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, очередные шесть домов модульного типа и гуманитарная помощь на сумму 91 тысячи манатов отправлены сегодня в Турцию.

Тем самым за последние 10 дней из Сумгайыта отправлены 21 дом модульного типа, санитарный узел и гуманитарная помощь на сумму 812 тысяч манатов.

В исполнительной власти города Сумгайыт сказали, что модульные дома отправляются не пустыми, а также заполнены предметами гуманитарной помощи.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.