Криминального олигарха Рубена Варданяна погнали с "поста" в Карабахе, передает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, ему уже даже найдена замена. Так, называющий себя "генпрокурором" Гурген Нерсисян занял "пост" Варданяна.

Теперь перед провалившим свою позорную миссию Рубеном Варданяном стоит выбор: сбежать с территории Азербайджана в багажнике автомобиля миротворцев, забраться в машину Красного креста, или притвориться мешком с картошкой.

Отметим, что на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

"Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян - покинет нашу территорию", - сказал глава государства.