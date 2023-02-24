Армяне выдают старый фейк за "новейшие неопровержимые факты"

Всю эту зиму армяне пытаются обвинить Азербайджан во всех своих проблемах, в частности, в вопросе обеспечения газом. Каждый день в Сеть вбрасываются всякого рода фейки и лже-новости о том, что азербайджанцы якобы перекрывают газ, который подается в зону временной ответственности российских миротворцев.

В реальности же перебои с газом у армян имеются просто потому, что оставшиеся со времен СССР трубы, которые идут из Армении, находятся в абсолютно ужасном и неухоженном состоянии. Что касается бакинских труб, то их давно разобрали и продали, как металлолом в рамках наживы во время оккупации Карабаха.

Тем не менее, когда подобная проблема с газоснабжением всплыла, ПО "Азеригаз" направило специалистов и починила ржавый газопровод, ибо в Азербайджане бережно относятся к таким вопросам. Спасибо, естественно, мы не услышали. Зато по сей день слышны обвинения, особенно на фоне так называемой "блокады" Лачинского коридора. Этот термин армянство использует лишь с одной целью - оказать давление на эко-активистов и вытеснить их с места проведения акции, чтобы местная мафия во главе с Арутюняном и Варданяном могла продолжить незаконную добычу полезных ископаемых в азербайджанских рудниках.

Именно поэтому, придумываются всякого рода фейки, чтобы показать, насколько жизнь в Ханкенди якобы ужасна из-за этой акции. Но все эти лже-новости легко разбиваются в дребезги простыми фактами и доказательствами. Мы не раз разоблачали их, продолжим разоблачать и сейчас.

Недавно армянские телеграм-каналы опубликовали видео, которое "доказывает", что азербайджанцы - "причина аварии на газопроводе из Армении в Карабах".

Все бы ничего, только это видео 2020 года. Но это не все. Фейк мало того, что старый, так еще и двойной. Тогда армяне пытались "доказать", что якобы азербайджанцы подорвали газопровод из Ирана в Армению. Информация, кстати, в то время была опровергнута самим же Ереваном.

Тогда не получилось обвинить Азербайджан, прошло время, думали все забыли об этом дешевом фейке и решили воспользоваться неправдивыми кадрами заново, чтобы выдать, так сказать, за новое "доказательство". Правда, опять не получилось. И не будет получаться впредь. В Интернете все сохраняется и ничего не забывается.