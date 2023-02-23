Ходжалинский геноцид был совершен в тот период, когда Азербайджан делал первые шаги на пути к независимости.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он подчеркнул, что это беспрецедентная по своей жестокости и масштабам трагедия, геноцид.

"Азербайджанское государство продолжает предпринимать соответствующие шаги для признания на международном уровне этого преступления геноцидом. Этих шагов все еще недостаточно. Преступление было совершено армянскими вооруженными формированиями при участии 366-го мотострелкового полка", - сказал Халафов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.