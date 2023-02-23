Прощай, Рубик

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Когда в начале недели пошли разговоры о скором прощании Рубена Варданяна с "высокой должностью" при сепаратистах, армянская сторона сначала все отрицала, а потом, признав текучку кадров, стала настаивать, что с Рубиком прощаются вовсе не потому, что этого жестко и однозначно потребовал в Мюнхене Президент Азербайджана. В Ереване и Ханкенди ни за что не хотели признавать, что условия тут диктует Баку, и если уж имя российского мошенника прозвучало на европейской площадке, значит, пора что-то делать. Потому что это было не требование, а скорее предупреждение.

Не прошло и пяти дней, как Варданян перестал быть "госминистром". Хотя должность эта игрушечная, нелегитимная и не дающая засланцу никаких прав, он строил из себя серьезного чиновника и политика. Более того, он вообразил себя лидером армян Карабаха, их голосом и совестью. Кто что наобещал Варданяну, кто так жестоко его обманул и обнадежил, не знаем, но представление пришлось прекращать. Здесь и так целых полгода терпели появление этого мордоворота на мониторах, когда он, размазывая сопли, обращался к "народу арцаха", давал невыполнимые обещания и провоцировал Баку, чем, кстати, очень напугал соплеменников. И страхи оправдались - благодаря Рубику армянской общине в зоне РМК пришлось узнать, что такое талоны на продукты.

Рубик почти что задвинул другого преступника - Араика Арутюняна, но развернуться ему так и не позволили. Политик из Варадянана получился жалкий. Ему нужно было подавать в отставку с несуществующей должности еще месяцы назад, когда азербайджанская сторона впервые указала ему на дверь. Не поверил, ведь за ним сама Москва. А вот и напрасно.

Покинет Рубик Карабах или получит другую "должность", будет видно. Сомнительно, что игрушечный "президент" Араик не воспользуется возможностью избавиться от конкурента. В Армении Варданяна тоже не ждут. Может быть, миллиардер поторопился попрощаться с российским гражданством?..