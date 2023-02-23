PASHA Holding оказал поддержку семье погибшего и раненым при нападении на посольство Азербайджана в Иране.

Семье Орхана Аскерова, погибшего во время вооруженного нападения, а также раненому Махиру Иманову предоставлены 50.000 AZN, Васифу Тагиеву, получившему ранение при предотвращении нападения террориста - меблированная квартира в новостройке.

"Да упокоит Аллах душу Орхан бея, погибшего во время нападения, желаю терпения его семье и исцеления нашим раненым соотечественникам", - сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Напомним, что 27 января 2023 года была совершена террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Во время нападения был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, ранены двое сотрудников посольства.