Миссия ЕС создает прямые угрозы миру и безопасности в регионе

Начало деятельности европейских наблюдателей в Армении создает прямые угрозы миру и безопасности в регионе. Наглядным примером тому является обстрел наших позиций как с территории Армении, так и с территорий, временно контролируемых российскими миротворцами, всего через день после прибытия миссии ЕС в регион.

Как передает Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ политический обозреватель Сахиль Керимли.

Он отметил, что азербайджанское государство неоднократно заявляло о неприемлемости отправки наблюдателей из Европы в Армению, поскольку этот шаг может еще больше усугубить ситуацию в регионе в этот и без того уязвимый период. Процессы показали, что Азербайджан абсолютно прав в своей позиции. Армения, опираясь на европейских наблюдателей, отправленных в регион под видом гражданской миссии, а на самом деле начавших действовать в провокационных целях, продолжает угрожать Азербайджану. Руководство Армении словно бы считает миссию ЕС щитом для себя. "Не секрет, что Армения черпает эту смелость из европейских кругов и от представителей, которых они направляют в регион. Азербайджанская армия и раньше очень жестко пресекала военные провокации Армении, и впредь на любые угрозы также будет даваться адекватный ответ. Армения не должна думать, что ее действия останутся безнаказанными. Ее никто не сможет спасти", - отметил Керимли.

Комментируя безразличие иранских властей относительно прибытия в регион миссии ЕС, он сказал: "Вызывает удивление то, что Иран, в другое время называющий границу с Арменией своей "красной линией", закрывает глаза на то, что вооруженные европейцы дошли до его границ. Как видно, чувство враждебности к Азербайджану ослепило режим мулл. Вместе с тем и Россия не предпринимает серьезных шагов против размещения миссии ЕС в Армении. Независимо от того, какие игры ведутся в регионе или же какие провокационные планы строятся, азербайджанское государство демонстрирует свою решительную позицию. Азербайджан готов к любому сценарию. Если Армения продолжит провокации, она получит адекватный ответ".