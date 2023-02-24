Комментарии Пашиняна - очередная попытка Армении выдать свои мечты за реальность

Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года по поводу решения Международного суда ООН обратно пропорциональны решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдать свои мечты за реальность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Новость обновялется

С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.