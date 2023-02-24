https://news.day.az/politics/1540936.html Комментарии Пашиняна - очередная попытка Армении выдать свои мечты за реальность - МИД Азербайджана
Комментарии Пашиняна - очередная попытка Армении выдать свои мечты за реальность - МИД Азербайджана
Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года по поводу решения Международного суда ООН обратно пропорциональны решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдать свои мечты за реальность.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
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