Азербайджанские танкисты совершенствуют боевые навыки

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, экипажи танков успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении. Основной целью занятий является повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.