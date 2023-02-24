Милли Меджлис утвердил очередной международный документ

Парламент Азербайджана утвердил очередной международный документ.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении протокола №16 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.