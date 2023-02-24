https://news.day.az/politics/1541090.html Милли Меджлис утвердил очередной международный документ
Милли Меджлис утвердил очередной международный документ
Парламент Азербайджана утвердил очередной международный документ.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении протокола №16 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".
После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.
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