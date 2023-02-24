Армянское лобби в США планирует провокацию в день памяти Ходжалинского геноцида

Армянский национальный комитет Америки собирается устроить провокацию перед посольством Азербайджана в США в день памяти жертв геноцида Ходжалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на публикацию АНКА в Facebook, диаспора намерена превратить поминовение жертв армянского нацизма в акцию, посвященную сумгайытским событиям, и перевести внимание на якобы "второй геноцид армян".

Как правило, мирные протесты под эгидой АНКА практически никогда не бывают мирными. К примеру, 21 июля 2020 года большая группа армян напала на азербайджанцев, препятствовавших им устроить акцию перед консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе (Калифорния). Имея значительное численное преимущество, представители местного армянства устроили жестокое побоище, в результате которого десять азербайджанцев получили различные травмы, в том числе молодая женщина. В тот же день армяне напали на сотрудника полиции. Департамент полиции Лос-Анджелеса оценил инцидент как преступление на почве ненависти.

Принимая во внимание участившиеся факты нападений и попыток нападения армян на диппредставительства Азербайджана в разных странах (напомним о таких инцидентах во Франции, США, Ливане и Грузии), очевидно, что готовится новая широкомасштабная провокация против азербайджанской стороны. Призываем проживающих в США соотечественников быть бдительными и не поддаваться на провокации.