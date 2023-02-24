Мы никогда не забудем братскую поддержку Азербайджана

Мы никогда не забудем братскую поддержку, оказанную Азербайджаном Турции после землетрясения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом TurkicWorld сказали в Администрации Президента Турции.

"С первого дня разрушительного землетрясения Азербайджан оказывает всяческую помощь пострадавшим", - сказали в Администрации.

Было отмечено, что братство Азербайджана и Турции налицо - две страны разделяют как радость, так и горе друг друга.

Отметим, что утром 6 февраля в Турции произошли два землетрясения - магнитудой 7,7 и 7,6. Землетрясения вызвали серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. 23 февраля вечером в турецкой провинции Хатай произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. По последним данным, число погибших достигло 43 тысяч 556 человек.