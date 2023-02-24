Баку поставил Ереван перед тяжелым выбором

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о тяжелом выборе, перед которым Баку поставил Ереван на Мюнхенской конференции по безопасности

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова поставил Армению перед тяжелым выбором во время трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 18 февраля при посредничестве США на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Новое предложение сводится к следующему: "получай, что хочешь - возвращай что берешь". То есть, подход "отдавай и бери". Если Армения против предоставления статуса коридора дороге, на которую настаивал Азербайджан, чтобы получить доступ к Нахчывану, она должна быть готова получить такой же статус Лачинского коридора, который теперь называется дорогой.

Как заявил Президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене, Азербайджан официально предложил создать контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе.

"В то же время я заявил, что было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Мы сделали такое предложение, сегодня внесли его официально. Ранее это предложение было передано по неофициальным каналам. Со стороны Армении не было озвучено какой-либо позиции", - подчеркнул глава государства.

Как добавил лидер Азербайджана, "наше первичное впечатление таково, что и в Европе, и в Америке это наше предложение считается логичным".

"Это, конечно же, важный фактор и для нормализации отношений между двумя странами, потому что если мы говорим о делимитации границ, то без контрольно-пропускных пунктов это невозможно. Если мы говорим об открытии коммуникаций, то, конечно, должны быть созданы контрольно-пропускные пункты как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Сегодня на встрече с участием государственного секретаря Блинкена я выдвинул это как официальное предложение. Мы будем ждать ответа от армянской стороны",- сказал глава государства.

Логика этого предложения заключается в том, что Мюнхенская конференция по безопасности была лучшей площадкой для обнародования этой инициативы для государств, имеющих планы на регион.

На данном этапе, имея несколько вариантов на столе, мы не уверены, что идея экстерриториального Зангезурского коридора больше не находится в повестке Азербайджана. Возможно, Азербайджан решил прощупать почву и смягчить свое участие в этом токсичном внешнеполитическом вопросе и позволить Кремлю оказывать давление на свою Армению, если ей нужен экстерриториальный коридор.

Наличие армянского КПП в коридоре, который будет использоваться для перевозки грузов в Турцию; и наличие азербайджанского КПП на Лачинской дороге, позволит Азербайджану намного эффективнее блокировать финансирование незаконного режима в Ханкенди и тем самым осуществить ускоренную интеграцию оставшейся части Карабаха в Азербайджанское государство.

Дело в том, что контрольно-пропускные пункты в Зангезуре и Лачине являются нежелательными для России предложениями, поскольку блокпосты под контролем Армении и Азербайджана ослабили бы региональный контроль Кремля. Однако если Баку и Ереван договорятся друг с другом по пунктам пропуска, Россия в конечном итоге будет вынуждена принять решение обеих сторон. Неслучайно переговоры о КПП ведутся именно на американо-европейском переговорном треке.

Появление нынешнего предложения Азербайджана является результатом невыполнения Арменией мирного соглашения от 10 ноября 2020 года. Однако в Армении еще не осознали, что если бы не усилия России, азербайджанская армия полностью уничтожила бы остатки 30-тысячной оккупационной армии в Карабахе.

В Мюнхене был составлен четкий план установки блокпостов. Причем сделано это было на двусторонней основе. Возможна установка контроля над Лачинской дорогой и создание азербайджанского КПП с участием России, как подписавшей трехстороннее заявление и физическое присутствие на Лачинской дороге. Трехсторонний формат не сработает, потому что Азербайджан не собирается обсуждать внутренние дела с Арменией. Поэтому такое предложение было сделано на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Этот шаг свидетельствует об инициативе Азербайджана. Если эта инициатива не найдет должного отклика, Азербайджан будет действовать в одностороннем порядке и добиваться поставленных целей через определенный период. Баку забрал из рук Армении еще один спорный вопрос, которым правительство Пашиняна манипулирует с целью сорвать мирный процесс. Зангезурский коридор и Лачинская дорога будут функционировать на основе одной и той же логики и правовых принципов, и обе страны установят контрольно-пропускные пункты на основе своего суверенного законодательства.

Мюнхенская конференция по безопасности примечательна очень интересными результатами. Происходящее на этой международной площадке может послужить началом важных геополитических процессов для Азербайджана и Южного Кавказа в целом. С этой точки зрения уже можно выдвигать определенные соображения относительно будущего азербайджано-армянских отношений.

Таким образом, США и Запад настаивали на выводе мирного процесса на Южном Кавказе из-под контроля России. Достигнуто восстановление мирных переговоров по Армении, которые совместно прервали Россия и Франция. И на этот раз Армения стала стороной, нанесшей удар по военно-политическому союзу с Россией.

Дело в том, что у Азербайджана нет серьезных политических, дипломатических или военных обязательств перед Россией. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправных и взаимовыгодных связях. Более того, Баку вовсе не против посреднической миссии России. Как и на всех других международных площадках, "красные линии" Азербайджана остаются нетронутыми в трехсторонних встречах, организованных Кремлем.

Если предложение Баку будет реализовано, это будет беспроигрышный случай. Если Армения не предоставит Зангезурский коридор, то Азербайджан построит блокпост на Лачинской дороге. Если коридор проходит через Лачин, то по соглашению от 10 ноября должен быть обеспечен коридор и через Зангезур.

На мюнхенской встрече обсуждался принцип открытия коммуникаций. Ереван выдвинул дорожную тему, а Баку сделал соответствующее предложение - контроль на обоих концах Зангезурского коридора.

Это предложение - работа обоих коридоров с одним и тем же режимом - не соответствует интересам России в регионе, но Москва не может даже возразить Баку, выдвинувшему предложение, потому что Ереван определяет развитие процесса в этом направлении.

Это предложение Баку фактически адресовано международным игрокам, а не Армении. Если Запад возьмет верх над Россией и снимет с повестки коридорную логику, мы построим блокпост на Лачинском коридоре. Если Россия заблокирует Запад и сделает приоритетным выполнение соглашения от 10 ноября, Баку, который предоставляет коридор через Лачин, также сможет получить коридор через Армению.