В Колумбийском университете США состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В знаменитом Колумбийском университете, расположенном в американском городе Нью-Йорк, состоялась конференция, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие на тему "Помним Ходжалы: Армения и Азербайджан военным и мирным путем" было организовано азербайджанской диаспорой в факультетском доме университета с целью повышения информированности о Ходжалинском геноциде, доведения реальных фактов о нынешней ситуации в Карабахе и регионе, пресечения армянской дезинформации, привлечения внимания к мирному процессу и процессу нормализации в регионе.

В открытой для общественности конференции приняли участие профессора и студенты Колумбийского университета, представители и активисты диаспоры, проживающие в Нью-Йорке и других штатах.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и войны, а также погибших в результате разрушительного стихийного бедствия в Турции.

Затем был показан фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде.

В качестве докладчиков на конференции выступили профессор Департамента изучения мира и конфликтов Университета Северной Каролины в Гринсборо Али Аскеров и профессор по политическим наукам Технологического университета Тенесси Михаэль Гюнтер.

В рамках интересных обсуждений в многотысячной аудитории университета прозвучали мысли, связанные с требованием справедливости к Ходжалы, с тем, что Ходжалинский геноцид является общечеловеческим преступлением, и преступники должны ответить перед международным правосудием.

Одновременно аудитория была подробно проинформирована на конференции о насильственной и чудовищной депортации азербайджанцев из нынешней Армении - земель Западного Азербайджана.

По окончании мероприятия, завершившегося ответами на вопросы, участникам были розданы подготовленные Фондом Гейдара Алиева брошюры о Ходжалинском геноциде, нагрудные знаки и диски с фильмом "Бесконечный коридор".