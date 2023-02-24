Мир должен признать Ходжалинский геноцид, чтобы такие трагедии больше нигде не повторились, сказал vb.kg чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, передает в пятницу Day.Az.

"Первого марта 1994 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев издал специальный указ. Постановлением Милли Меджлиса 26 февраля объявлен Днем Ходжалинского геноцида и национального траура", - сказал он.

По словам посла, армянские вооруженные формирования вторглись в город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Почти 2500 человек вынуждены были покинуть свои дома. К сожалению, спастись удалось не всем. Результаты вооружённого нападения оказались трагическими: убиты 613 человек, в том числе дети, женщины и старики, 150 пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек - стали инвалидами, 1275 - взяты в заложники, 25 детей остались сиротами, ещё 130 - потеряли одного родителя.

Как отметил посол Азербайджана в Кыргызстане, действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, являются грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. А также Декларации прав ребёнка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.

Фондом Гейдара Алиева во многих городах мира, офисах международных организаций и в частности в штаб-квартире ООН, отделениях в Женеве проводятся ежегодные акции "Справедливость для Ходжалы", рассказал Латиф Гандилов.

"В дни 31-й годовщины Ходжалинских событий азербайджанский народ ещё раз с надеждой и верой обращается к международным организациям, народам мира и государствам и призывает защитить правду и справедливость, осудить данное чудовищное преступление и привлечь к ответственности организаторов, виновников и исполнителей. Все, кто так или иначе причастен к нему, пока несут ответственность только перед лицом своей совести, но наступит день, и они ответят за все перед судом истории. Развитие мировых событий показывает, что сегодня мы не имеем права молчать. Мир должен признать Ходжалинский геноцид, чтобы такие трагедии больше нигде не повторились", - считает посол Азербайджана.