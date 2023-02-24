Азербайджан - страна с огромным творческим потенциалом

Азербайджан - это страна с огромным творческим потенциалом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на заключительном форуме, посвященном программе Creative Spark от "British Council", который прошел в Баку.

"За мои первые шесть месяцев работы послом в Азербайджане я повстречался с людьми, работающими в различных сферах и могу с уверенностью сказать, что Азербайджан - это страна с огромным творческим потенциалом и талантами", - сказал посол.

Посол отметил, что программа Creative Spark стала и до сих пор является источником позитивных изменений в жизни молодых людей в Азербайджане. Она способствует расширению их мировоззрения, развитию творческих навыков и помогает молодежи выстроить свое будущее при помощи международного образования.

Напомним, что Creative Spark - это пятилетняя программа по развитию предпринимательства для высших учебных заведений. Она действует на территории 7 стран, включая Азербайджан при поддержке Великобритании. Основными бенефициарами программы являются студенты и выпускники высших учебных заведений, ученые и начинающие предприниматели.