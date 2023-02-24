После Ходжалы Армения продолжила свои зверские преступления в Барде и Гяндже

После Ходжалы Армения продолжила свои зверские преступления во время второй Карабахской войны в Барде и Гяндже.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что если Армения сейчас хочет мира, то она должна отказаться от такой агрессивной политики.

"Ходжалинский геноцид - доказательство мужества и силы духа нашего народа",- сказал Байрамов.