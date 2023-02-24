Все увидели, что братство Азербайджана и Турции не на словах, а на деле.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

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