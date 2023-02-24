https://news.day.az/politics/1541222.html Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов - Джейхун Байрамов
Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов - Джейхун Байрамов
Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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