Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов

Армения отказалась от предложения о создании контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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