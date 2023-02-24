Источник: Агентство международной информации Trend

Гейдар Алиев задал очень высокую планку для сильных лидеров.

Об этом сказал Trend в пятницу бывший президент Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Петр Лучинский в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", передает Day.Az.

"Я познакомился с Гейдаром Алиевым осенью 1970 года в Баку во время мероприятия, посвященного молодежи, в котором участвовали юноши и девушки из всех союзных республик. Мои воспоминания о Гейдаре Алиеве всегда ассоциируются с образцовым мышлением и политической мудростью. Он всегда принимал взвешенные решения на глобальном уровне. Слово Гейдара Алиева оценивалось и принималось во многих странах мира", - сказал он.

Лучинский также поделился воспоминаниями о великом лидере, связанными с учреждением Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

"Осенью 1997 года на саммите Совета Европы в Страсбурге Гейдар Алиев пригласил нас на рабочий обед, где мы договорились о создании ГУАМ, в рамках которой наши страны очень плодотворно взаимодействовали", - сказал он.

Экс-президент отметил, что на всех мероприятиях на государственном уровне первое слово всегда было за Гейдаром Алиевым.

"Когда мы, руководители государств СНГ, встречались, первое слово всегда было за Гейдаром Алиевым, его мнение имело большое значение. Он обладал богатым жизненным опытом. Он был очень рассудительным и спокойным человеком, глубоко анализировал и давал точные оценки ситуаций, в которых мы находились. Он обладал железной волей", - вспоминает бывший президент Молдовы.

Как отметил Лучинский, в настоящее время Азербайджан развивается на основе стратегических идей и видений Гейдара Алиева, а Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту стратегию.

"Сегодня Азербайджан играет значительную роль не только в регионе, но и во всем мире. В Баку проводятся симпозиумы, международные встречи. В Баку решаются многие проблемы, стоящие перед странами региона. Ежегодно Международный центр Низами Гянджеви проводит Глобальный Бакинский Форум, который собирает людей из разных стран мира, для обмена идеями и опытом. Я впечатлен тем, что произошло за эти 30 лет в истории Азербайджана. Хочу особо подчеркнуть преимущество последовательности в политике, которая преследует единую цель: повышение благосостояния народа, развитие всех сфер деятельности в стране", - отметил он.

Экс-президент отметил, что приближающееся 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева будет отмечаться не только в Азербайджане, но и во всем мире.

"Вспоминая Гейдара Алиева, мы говорили и всегда будем говорить слова уважения и почтения. Потому что он является эталоном того, каким должен быть государственный деятель, каким должен быть руководитель страны. Гейдар Алиев с любовью говорил о своем народе, об Азербайджане. И то, что он сделал для процветания этой страны, я думаю, останется на века в памяти азербайджанского народа", - добавил он.