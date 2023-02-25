Армения огрызается на Россию, воодушевившись миссией ЕС

Как и ожидалось, с прибытием второй "гражданской" миссии ЕС, одной из целей которых является вытеснение российского влияния из Армении, в Ереване принялись обвинять Москву и ОДКБ в бездействии и некомпетентности.

Секретарь Совбеза Армен Григорян в интервью армянскому ТВ пожаловался, что ОДКБ не признает границы Армении, и это серьезная проблема.

"Так как если нет границы, то нет и зоны ответственности. Этот вопрос мы поднимали, и он еще не нашел своего решения. Надеемся, что решение найдется. Без признания границы невозможно. Почему Армения приняла Алматинскую декларацию за основу демаркации и других вопросов? По этому документу, административные границы бывших советских республик признаются госграницами. Значит, есть граница Армении, возможно не до метра, но это уже вопрос демаркации. Территория Армении в 29 800 (29 743) квадратных километров известна. Если есть воля, то ее можно защитить. Но отсутствие воли не дает возможности защитить Армению", - сказал Григорян, критикуя организацию.

Кроме того секретарь совбеза напомнил о проблемах с подачей российского газа.

"Россия сообщила, что проблема с поставками носит технический характер. Я надеюсь, что это технический вопрос. Если Армения столкнется с проблемой газа или другого направления, то решения искать будем и подумаем об альтернативе. Для Армении главное - решить свои проблемы. И поиски решения будут вестись в разных местах. В случае возникновения проблем мы готовы предпринять все шаги для их решения", - отмечает Григорян, возможно, намекая на то, что недавняя пауза в газоснабжении носила намеренный характер.

Очевидно, что создаются необходимые предпосылки для дальшейшего отторжения России. Находящаяся в Армении временная миссия под началом французских неоколониалистов уже дает указания и направления армянским властям в данном вопросе.

Антироссийские шаги были предсказаны еще до первой миссии. Недаром сами армянские политологи отмечают, что тот факт, что в состав наблюдательной миссии ЕС уже входят немецкие полицейские и французские жандармы, говорит о том, что они прибыли в Армению для наблюдения за передвижениями российских. Об этом сказал недавно Бениамин Матевосян.

"Учитывая состав нынешней миссии, мы можем предположить, что и в составе предыдущей миссии также были наблюдатели с профессиональными навыками, способные фиксировать передвижение войск и анализировать полученную информацию. Независимо от того, они приезжают сюда с оружием, или без, понятно, что они конкретно будут заняты наблюдением за передвижениями российских войск", - говорит политолог.

В Москве, в принципе, все прекрасно видят и понимают. МИД РФ еще в конце января заявил, что Армения сделала выбор в пользу Евросоюза, дав Еревану понять, что не одобряют его действия.

"Не видим никакой "добавленной стоимости" от пригляда "экспертов" ЕС за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", - говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - говорится в заявлении.

Тем не менее, армянские власти, как буйный подросток отвергающий родителей, сделали все по-своему. И первая миссия пришла, и вторая, которая еще больше. Третья, по видимому, будет навсегда. Можно констатировать, что РФ уже начинает терять способность влиять на РА.

Новые заявления Григоряна - это лишь капля в море. Сколько антироссийских митингов прошло в этой стране? Уже не сосчитать. Только недавно кричали "Россия, вон из Армении". Предпринимают ли что-то против таких провокаций армянские власти? Нет, ведь взят полный курс на Запад.

В Армении прекрасно понимают, что в России данная миссия воспринимается крайне негативно. Ее появление в регионе, как говорят российские политики, не "соответствует духу российско-армянских отношений". Но тем не менее видим, что видим - враждебные действия со стороны Армении в отношении как России, так и ОДКБ. Как и ожидалось, появление этой наблюдательной миссии способствовало нужным для Запада антироссийским шагам и действиям среди армян.