МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида

МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает в пятницу Day.Az.

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