https://news.day.az/politics/1541247.html МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида
МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида
МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает в пятницу Day.Az.
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