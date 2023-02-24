Назначен новый начальник Пентенциарной службы Нахчыванской АР

Эмин Казымов назначен заместителем министра юстиции Нахчыванской Автономной Республики - начальником Пенитенциарной службы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, до этого Казымов занимал должность начальника отдела исполнения и пробации министерства юстиции Нахчыванской АР.

Сегодня он был представлен коллективу.

Отметим, что Эмин Казымов уже 20 лет служит в органах юстиции.