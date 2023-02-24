https://news.day.az/politics/1541248.html Назначен новый начальник Пентенциарной службы Нахчыванской АР
Назначен новый начальник Пентенциарной службы Нахчыванской АР
Эмин Казымов назначен заместителем министра юстиции Нахчыванской Автономной Республики - начальником Пенитенциарной службы.
Как сообщает в пятницу Day.Az, до этого Казымов занимал должность начальника отдела исполнения и пробации министерства юстиции Нахчыванской АР.
Сегодня он был представлен коллективу.
Отметим, что Эмин Казымов уже 20 лет служит в органах юстиции.
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