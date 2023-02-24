https://news.day.az/politics/1541251.html Рабочая группа по межпарламентским связям Эстония-Азербайджан требует привлечь к ответственности виновников Ходжалинского геноцида
Рабочая группа по межпарламентским связям Эстония-Азербайджан требует привлечь к ответственности виновников Ходжалинского геноцида
Рабочая группа по межпарламентским связям с Азербайджаном парламента Эстонии выступила с заявлением в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении осуждается это преступление геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда было убито более 600 мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, и выражаются глубокие соболезнования азербайджанскому народу.
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