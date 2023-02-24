Тайный герой конференции "Тегеран-43" Мамедгусейн Асадов был молод, но опытен

Как известно, во Второй мировой войне 1941-1945 годов участвовали представители всех республик, входивших в СССР, в том числе около 700 тысяч - из Азербайджана. Более 100 азербайджанцев получили в тот период звание Героя Советского Союза, но о том, были ли среди них разведчики, никакой информации не было. Мы обратились в архив и при изучении материалов наше внимание привлекло имя Мамедгусейна Асадова.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, сказал в интервью Real TV ветеран органов безопасности Азербайджана и Первой Карабахской войны, почетный сотрудник СГБ, полковник в отставке Азер Гараев.

"Мамедгусейн Асадов в то время работал в Комитете государственной безопасности. Из документов мы узнали, что в 1943 году из Москвы в Комитет госбезопасности Азербайджана поступило обращение о том, что нужен человек для работы в Иране, который должен знать персидский, английский и немецкий языки. Несколько кандидатов из Азербайджана были отправлены в Москву. Москва выбрала среди них Мамедгусейна Асадова. Он был молод, но опытен. В то время Мамедгусейн Асадов работал в отделе контрразведки. Кроме того, при выборе его кандидатуры Москву также заинтересовало то, что он был из семьи выходцев из Ирана. Асадова отправили в Иран в качестве сотрудника министерства внешней торговли. Конечно, его основной работой была разведывательная деятельность в Иране. В то время в Иране находились американские, британские и советские военные. Мамедгусейн Асадов, проработав в этой стране некоторое время, получил от своего агента информацию о том, что в Тегеране планируется встреча Рузвельта, Сталина и Черчилля", - сказал он.

Представляем вниманию читателей это интервью REAL TV ветерана органов безопасности Азербайджана и Первой Карабахской войны, почетного сотрудника СГБ, полковника в отставке Азера Гараева полностью.