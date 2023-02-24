Новые "мишени" для лжи: откровенная "геббельсовщина" в армянских СМИ

Автор: Акпер Гасанов

В Армении нашли новый повод для истерики. Его приступ был отмечен после того, как находившийся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти посетил Аллею шехидов. Об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в своем твиттере.

Было отмечено, что госминистр почтил память шехидов, павших 20 января 1990 года в результате "расправы, учиненной войсками СССР над мирным населением Азербайджана". "Подобные события Кремль сейчас совершает и в Украине", - добавил Олд. Этого утверждения, имеющего под собой бесспорную доказательную базу оказалось достаточно, чтобы СМИ РА начали биться в истерике.

Они, ара, возмущены. Пишут, что посол Олд "на деле проявил незнание истории нынешнего этапа азербайджано-карабахского конфликта". Уже примитивная ложь. Не было и нет такого конфликта. Есть армяно-азербайджанский конфликт, окончательно не разрешенный до сих пор по причине нежелания официального Еревана подписывать мирное соглашение с нашей страной.

Этот конфликт начался в Армении с призывов к "миацуму", то есть к "объединению" Армении и НКАО АР. Делалось все это при полном попустительстве или даже с молчаливого согласия первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Достаточно вспомнить, что его советник, академик Абел Аганбегян в 1987 году в Париже дал провокационное интервью газете "Юманите".

В нем он заявил о желании "видеть НКАО в составе Армении", что было расценено в Армении как согласие М.Горбачева на присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Это была не первая провокация, приведшая к трагедии азербайджанцев, насильственно изгнанных с земли предков. Еще Сталин дал приказ переселить азербайджанское население Армянской ССР в Азербайджан .

Сделано это было в период с 1947 по 1950 годы с целью освободить место для армянских репатриантов, число которых оценивалось в 400 тысяч. Сталин пошел на этот шаг с подачи "потерявшего надежды на возвращение "земли предков"" первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Григория Арутюнова. После чего было еще несколько волн насильственного изгнания азербайджанцев из Армении, что закладывало мину под будущий армяно-азербайджанский конфликт.

Кроме того, в ноябре 1987 года на азербайджанцев в Гафанском районе Армении совершаются нападения. Уже 25 января 1988 года первая волна азербайджанских беженцев из Армении прибыла в Азербайджан. У многих беженцев из Гафанского района были следы от побоев. Многие из этих азербайджанских беженцев поселились у своих бакинских родственников, а также в двух деревнях Фатмаи и Сараи, в пригороде Сумгайыта.

Но обо всем этом не хотят вспоминать армянские СМИ, избравшие Лео Докерти и Фергуса Олда своей очередной "мишенью". Армянские СМИ предпочитают тиражировать привычный "аргумент" про "массовые убийства армян в январе 1990 года в Баку". Это наглая ложь. Среди жертв "черного января" больше всего было азербайджанцев. Были также евреи, русские, украинцы, татары, лезгины. И все они были убиты потому, что СССР стремился воспрепятствовать обретению Азербайджаном своей независимости.

В итоге, в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгайыте, Лянкяране и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения Азербайджана, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Все это называется преступлением против человечности. Тут имеет смысл также напомнить, что сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил преступление против азербайджанского народа, потребовал политико-правовой оценки резни и наказания виновных.

К сожалению, главный виновный в этих событиях, а это Михаил Горбачев, так и не был привлечен к ответственности за это преступление. Более того, в том же 1990 году он получил Нобелевскую премию мира, что является явной дискредитацией высокой награды и плевком в душу азербайджанцев, которые пролили кровь в борьбе за независимость нашего государства.

Точно так же за независимость своей страны, за сохранение ее в признанных всем миром границах воюет Украина. И Азербайджан не раз заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности этого государства. Азербайджан оказывал и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь. Это видят не только в Киеве, но и во всем мире. Видят там и позорную позицию официального Еревана по украинскому вопросу. Видят и делают выводы. О которых никогда правдиво не напишет армянская пресса.