При организации МИД Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

24 февраля 2023 года при организации министерства иностранных дел Азербайджанской Республики состоялось памятное мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида. В мероприятии приняли участие руководящий состав и сотрудники министерства иностранных дел, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, представители СМИ.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел.

В рамках мероприятия участники обсудили события, предшествовавшие Ходжалинскому геноциду, его последствия и ознакомились с выставочными стендами. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отметил, что 31 год назад вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР вошли в город Ходжалы, были убиты сотни азербайджанских мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. Почтив память жертв Ходжалинского геноцида, министр сказал, что Ходжалинский геноцид, запечатлевшийся в национальной памяти нашего народа, не забыт.

Была отмечена активная деятельность правительства Азербайджана, международной просветительской кампании "Справедливость для Ходжалы", а также гражданского общества и диаспоры по доведению до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что зверства, совершенные во время военной агрессии Армении против Азербайджана, военные преступления против мирного населения азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер во время Второй Карабахской войны основываются на политике Армении по этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев. Министр сказал, что, несмотря на совершенные Арменией военно-политические провокации, препятствующие процессу мира и нормализации в постконфликтный период, а также шаги, направленные на манипулирование международным сообществом, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку, направленную на установление мира и безопасности в регионе.

Затем был представлен спектакль Азербайджанского государственного театра пантомимы, посвященный Ходжалинскому геноциду, под названием "Ходжалы - это было".