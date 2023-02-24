Переговоры Байрамова и Чавушоглу

24 февраля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены меры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, повлекшего многочисленные жертвы в Турции, а также подготовка к саммиту Организации тюркских государств, который планируется провести в ближайшее время.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.