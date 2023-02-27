Если США хотят быть полезными, то должны оказывать давление на власти Армении

Результаты встречи в Мюнхене можно измерять по ходу ситуации в регионе. Несмотря на оптимизм Госдепа, пока ничего не изменилось, даже несмотря на прибытие делегации из ЕС. Провокации продолжаются, некие силы создают видимость блокады на Лачинской дороге, сваливая вину на азербайджанскую сторону. С другой стороны, хотя бы формально, наконец, избавились от Варданяна. Будущее покажет, отразится ли смена "гвардии" в Ханкенди на нелегальных разработках и контрабанде драгоценных металлов и сырья. Дальнейшие шаги зависят от того, будет ли реальный прогресс.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По мнению аналитика, учитывая, что негативные факторы - давление на Пашиняна со стороны лоббистов, реваншистских группировок, России и Ирана - сохраняются, премьер Армении вряд ли сможет радикально изменить методы своей работы.

"Я думаю, что он будет продолжать делать позитивные шаги, такие, как организация официального удаления Варданяна, но без явных рычагов воздействия на него он будет также продолжать увиливать и откладывать любые существенные прорывы. Существенными прорывами я называю открытие коммуникаций, делимитацию и демаркацию границ. Если США хотят быть полезными, они не могут посредничать просто на словах. Они должны оказывать давление и обеспечивать четкие стимулы для противодействия этим и другим факторам", - сказала Цукерман.

Можно не сомневаться, что Франция продолжит попытки вмешаться в переговорный процесс, считает наша собеседница. По ее мнению, самым мудрым ходом было бы попытаться максимально стравить Париж с Россией, поскольку именно она, в конечном счете, является той самой причиной внезапного интереса Макрона к Южному Кавказу. Изгнанная из ряда бывших африканских колоний (отчасти благодаря "Вагнеру"), Франция теперь ищет триумфа в другом месте. Ее соперничество с Кремлем следует направить в выгодное для региона русло. Одна из проблем заключается в том, что даже Армения теперь все более настороженно относится к вмешательству России, а та явно не хочет, чтобы эта страна интегрировалась в регион.

"Франция не должна играть в ту же игру, что и Россия - это контрпродуктивно. У Макрона есть возможность привести Армению к лучшему результату, и для этого ему не обязательно быть враждебным Баку. Однако ничего не получится, если США будут пассивным и будут продолжать повторять те же линии, что Франция и остальные. Армянские лоббисты и собственные интересы не должны омрачать посредническую роль Госдепартамента или Франции, равно как и идеология или откровенные амбиции. Вместо этого, в центре внимания должно быть приведение обеих сторон к желаемому результату. У США есть тенденция оказывать давление только на одну сторону - сторону, которая более готова быть гибкой и открытой для убеждения ее в чем-то. Если Госдеп выберет в южно-кавказском сценарии ту же методику, она не сработает. Нужно общаться. Он не может полагаться на кого-то в вопросе формирования стратегии посредничества и лидерства", - подчеркнула Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева