Если США хотят быть полезными, то должны оказывать давление на власти Армении

Результаты встречи в Мюнхене можно измерять по ходу ситуации в регионе. Несмотря на оптимизм Госдепа, пока ничего не изменилось, даже несмотря на прибытие делегации из ЕС. Провокации продолжаются, некие силы создают видимость блокады на Лачинской дороге, сваливая вину на азербайджанскую сторону. С другой стороны, хотя бы формально, наконец, избавились от Варданяна. Будущее покажет, отразится ли смена "гвардии" в Ханкенди на нелегальных разработках и контрабанде драгоценных металлов и сырья. Дальнейшие шаги зависят от того, будет ли реальный прогресс.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По мнению аналитика, учитывая, что негативные факторы - давление на Пашиняна со стороны лоббистов, реваншистских группировок, России и Ирана - сохраняются, премьер Армении вряд ли сможет радикально изменить методы своей работы.

США надеются на прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

США надеются на прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

"Я думаю, что он будет продолжать делать позитивные шаги, такие, как организация официального удаления Варданяна, но без явных рычагов воздействия на него он будет также продолжать увиливать и откладывать любые существенные прорывы. Существенными прорывами я называю открытие коммуникаций, делимитацию и демаркацию границ. Если США хотят быть полезными, они не могут посредничать просто на словах. Они должны оказывать давление и обеспечивать четкие стимулы для противодействия этим и другим факторам", - сказала Цукерман.

Можно не сомневаться, что Франция продолжит попытки вмешаться в переговорный процесс, считает наша собеседница. По ее мнению, самым мудрым ходом было бы попытаться максимально стравить Париж с Россией, поскольку именно она, в конечном счете, является той самой причиной внезапного интереса Макрона к Южному Кавказу. Изгнанная из ряда бывших африканских колоний (отчасти благодаря "Вагнеру"), Франция теперь ищет триумфа в другом месте. Ее соперничество с Кремлем следует направить в выгодное для региона русло. Одна из проблем заключается в том, что даже Армения теперь все более настороженно относится к вмешательству России, а та явно не хочет, чтобы эта страна интегрировалась в регион.

"Франция не должна играть в ту же игру, что и Россия - это контрпродуктивно. У Макрона есть возможность привести Армению к лучшему результату, и для этого ему не обязательно быть враждебным Баку. Однако ничего не получится, если США будут пассивным и будут продолжать повторять те же линии, что Франция и остальные. Армянские лоббисты и собственные интересы не должны омрачать посредническую роль Госдепартамента или Франции, равно как и идеология или откровенные амбиции. Вместо этого, в центре внимания должно быть приведение обеих сторон к желаемому результату. У США есть тенденция оказывать давление только на одну сторону - сторону, которая более готова быть гибкой и открытой для убеждения ее в чем-то. Если Госдеп выберет в южно-кавказском сценарии ту же методику, она не сработает. Нужно общаться. Он не может полагаться на кого-то в вопросе формирования стратегии посредничества и лидерства", - подчеркнула Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева