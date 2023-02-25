В Центре Гейдара Алиева представлен любимый спектакль великого лидера Гейдара Алиева, поставленный по пьесе Джалила Мамедгулузаде

В Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера, состоялся показ спектакля "Ölülər" (Мертвецы) по одноименной пьесе видного писателя-сатирика и просветителя Джалила Мамедгулузаде, сообщает Day.Az.

Проект реализован Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства культуры.

В связи с тем, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2023 год объявлен в нашей стране Годом Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева планирует проведение ряда проектов и мероприятий. Одним из них станет показ театральных постановок в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство". Трагикомедия Джалиля Мамедгулузаде "Мертвецы" была одной из любимых произведений общенационального лидера Гейдара Алиева.

На открытии вечера был представлен видеоматериал, отражающий взгляды великого лидера на произведение, Гейдар Алиев сказал: "Пьеса "Мертвецы" - глубоко философское произведение. По своей философской нагрузке она стоит в первом ряду среди драматических произведений азербайджанской литературы. В то же время от других произведений ее отличают глубокий национальный дух, народность... Я знаю все драматические произведения, начиная с Шекспира. Считаю, что никому еще не удалось создать произведение, равное "Мертвецам". Поскольку выбор такой темы сам по себе является философией, гениальностью...". Еще с юных лет Гейдар Алиев был очень привязан к театру. В школьные и студенческие годы он выступал в драматических кружках и называл азербайджанский национальный театр нашим национальным достоянием. Регулярно посещая театральные постановки, великий лидер всегда встречался с творческими коллективами, давал свои советы и поручения, оказывал особое внимание и заботу деятелям культуры.

Пьеса "Мертвецы", выступающая против невежества, лицемерия, ханжества была написана в 1909 года. Впервые поставлена великим Гусейнгулу Сарабским 29 апреля 1916 года на сцене Тагиевского театра в Баку. Второе представление было показано 17 августа 1916 года в женской школе города Шуша, которую создала известная поэтесса и общественный деятель, дочь последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван.

За многие годы спектакль неоднократно с успехом ставился на сценах. В этот раз представлен в одном из лучших залов мира с великолепной акустикой - Auditorium зале Центра Гейдара Алиева, где специально для постановки были созданы яркие декорации и также костюмы актеров. В нынешней интерпретации режиссер-постановщик, народный артист Азер Паша Нематов представил в спектакле новую обработку музыку, написанную в свое время для произведения "Ölülər" выдающимся композитором, народным артистом СССР Гара Гараевым. Музыка прозвучала в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Спектакль вызвал большой интерес (за короткое время все билеты были распроданы), прошел при аншлаге и под овации зрителей, которые одарили творческий коллектив яркими овациями и цветами.

По сюжету, построенной в парадоксальной ситуации и доведенной до абсурда, мошенник и проходимец Шейх Насрулла, умело используя невежество людей, составляет список их умерших родственников и обещает вернуть их к жизни. Ограниченные, необразованные люди с радостью ждут "воскресения" своих родных и готовы пожертвовать всем ради Шейха Насруллы. Буквально всем! Драматург тонкими и очень точными штрихами разоблачает истинный облик этих людей, которые как зомби следуют и веруют в величие Насруллы. При этом именно "падший человек", пьяница Искендер открывает людям глаза на истинное положение вещей, показывает опасность фанатизма и суеверия. Монологи Искендера в пьесе считаются одними из лучших в национальной литературе. Автор произведения, всю жизнь боровшийся за просвещение, образование и культуру, четко отмечает важнейшую разницу между подлинной и жертвенной ситуативностью. Чего только стоит фраза Искендера: "Все твердят "изучай науки, будь ученым", но никто не сказал "изучай науки, будь человеком"".

Спектакль яркий состав актеров. Главные роли сыграли народный артист Нураддин Мехдиханлы (Шейх Насрулла) и заслуженный артист Анар Гейбатов (Искендер). В ролях - народные артисты Али Нур, Гаджи Исмаилов, Кязым Абдуллаев, Лалезар Мустафаева, Рафиг Азимов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльхан Гулиев, Эльшан Рустамов, Алвида Джафаров, Кязым Гасангулиев, Матлаб Абдуллаев, Мазахир Джалилов, Мирза Агабейли и другие.

Важной чертой также стала преемственность поколений - самым пожилым был 85 летний народный артист Рафиг Азимов, а самым юным 10-летний Садджат Кязымов. Актеры поделились с Trend своими впечатлениями.

Рафиг Азимов: "Джалилу Мамедгулузаде принадлежит особая роль в литературно-общественной мысли и истории страны, так как он привнес в национальную культуру новые идеи, реализм, поднимая самые актуальные проблемы своего времени. Сделав обычного человека большим героем действия, писатель привлекает читателя в огромный мир и заставлял его мыслить. Я очень счастлив, что принял в этом историческом событии национального театра, когда спектакль поставлен на сцене Центра, названного в честь великого Гейдара Алиева, для которого эта постановка была одной из самых любимых. Я желаю, чтобы этот спектакль был также представлен на мировых сценах для пропаганды наследия Джалила Мамедгулузаде и нашего театрального искусства. Этот день стал большим праздником для национальной культуры!".

Садджат Кязымов: "Мне 10 лет и моему герою тоже 10 лет. Для меня большое счастье сыграть в этом спектакле и вовсе не чувствовал страха и волнения, потому что меня окружали большие мастера сцены, которые поддерживали меня".

Исполнитель главной Нураддин Мехдиханлы: "Этот спектакль имеет большой философский и назидательный смысл, актуален и по сей день, потому как и поныне есть такие как "Шейх Насрулла" и окружающие его люди. Причем, во многих сферах жизни, в том числе и в политике. И не стоит обманываться таким людям, их посылам и лживым обещаниям. Всегда надо идти к свету науки и развития, просвещения и верному пути сохранения национальных традиций. Мы должны сказать стоп "Шейх Нарсуллахам" во всех смыслах этого слова!".

Гаджи Исмайлов: "Великий лидер Гейдар Алиев говорил, что если азербайджанский народ впервые в мусульманском мире в 1873 году создал профессиональный национальный театр, нашедшего свое достойное место в мировой культуре, то значит насколько наш народ обладает большим потенциалом, мощью, нравственностью и интеллектом. Это истина! Общенациональный лидер Гейдар Алиев очень любил театр и говорил: "Театр - это святое место. Театр всегда играл очень большую роль в формировании людей с духовной точки зрения. Я всегда был связан с театром, близок к нему. Это непреходящее чувство... Люди, работающие в области театра и искусства, очень самоотверженные личности". От имени нашего театра и всей театральной общественности выражаю признательность Центру Гейдара Алиева за реализацию этого проекта. Это большой успех национального театрального искусства!"

По окончании спектакля весь творческий коллектив, участвовавший в его подготовке, был награжден благодарственными письмами и подарками от Центра Гейдара Алиева.