СГБ разоблачил высокопоставленного офицера спецслужб Армении

На телеканале İTV (Общественное телевидение) вышел документальный фильм "Baş tutmayan tələ" ("Несостоявшаяся ловушка ").

Как сообщает в субботу Day.Az, фильм повествует о том, как сотрудники спецслужб Армении через социальные сети устанавливают контакты с гражданами Азербайджана, и раскрываются методы их взаимодействия с нашими согражданами с целью сбора информации. О разоблачении одного из таких спецслужбистов и рассказывается в фильме.

"Герой" фильма - Артур Арустамян, высокопоставленный офицер, занимающий руководящий пост в одном из управлений СНБ Армении.

Арустамян, в числе прочих, устанавливает контакт и начинает переписку с сотрудником Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана с условным именем "Джанане", и пытается собрать у нее информацию, представляющую интерес для армянских спецслужб.

Позже Арустамян "влюбляется" в "Джанане" и раскрывает некоторую информацию себе. Документальный фильм "Несостоявшаяся ловушка" также содержит аудиозапись и кадры армянского агента.

Чтобы доказать свою личность он даже отправляет "Джанане" фотографию, которая, как стало известно СГБ Азербайджана, была снята во время встречи Никола Пашиняна с сотрудниками СНБ Армении.

Отметим, что Арустамян через социальные сети пытался наладить диалог и с другими гражданами Азербайджана.