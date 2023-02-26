Армянские палачи, устроившие Ходжалинский геноцид, должны ответить перед Международным судом

Ходжалинский геноцид - это трагедия, которую невозможно забыть и простить. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армяне зверски и целенаправленно уничтожили 613 мирных жителей, пытавшихся покинуть Ходжалы. Не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Виновные в этой страшной мясорубке должны ответить перед Международным судом. Наказание кровавых палачей должно постигнуть для того, чтобы подобного рода преступления сегодня и в будущем больше никогда не повторились.

Об этом в интервью Day.Az сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

Как подчеркнул наш собеседник, необходимо создать международный трибунал по преступлениям, совершенным Арменией и поддерживаемыми ею сепаратистами как в ходе Первой, так и Второй карабахской войны.

"Если бы военные преступники понесли заслуженное наказание сразу после Первой карабахской войны, если бы мировое сообщество не закрывало глаза на оккупацию территорий суверенного государства, то мы бы не стали свидетелями Второй Карабахской войны и чудовищных преступлений во время боевых действий. ВС Армении наносили ракетные удары по таким городам как Гянджа, Барда, не имеющим никакого отношения к Карабаху. Армянский режим ставил перед собой цель устрашения мирного азербайджанского населения. Однако сломить азербайджанский народ оккупантам не удалось и ВС Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сумели добиться исторической победы, заставив Армению капитулировать", - напомнил он.

Отметив, что на сегодняшний день 16 стран признали события в Ходжалы геноцидом, аналитик выразил уверенность, что это количество будет увеличиваться.

"Важно установить личности виновных этой трагедии. Должны быть обнародованы документы, где указываются заказчики и исполнители преступных приказов. На основе этих документов должны быть введены в действие конкретные юридические механизмы возмездия. У совершенных преступлений против человечности нет срока давности. Если указанная категория преступников будет установлена, задержана и предана суду, то ни возраст, ни иные обстоятельства не могут отсрочить неизбежность наказания", - подытожил Игорь Коротченко.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.