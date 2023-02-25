В соцсетях определили будущую должность Варданяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне армянские и российские СМИ пестрели откровениями "патриота" Варданяна о том, что он ни за что не покинет Карабах, останется, пусть даже придется работать дворником или парковщиком. Клянусь мамой, продолжу свою деятельность, - говорил он. Какую именно деятельность, Рубик не уточнил, но мы и сами знаем - разрушительную и провокационную. А сегодня появились новости, говорящие о том, что такого рода деятельность в Карабахском регионе Азербайджана теряет популярность и услуги Рубика могут больше не понадобиться. Даже больше - ему, по всей видимости, дали понять, чтобы выметался как можно скорее, и Варданян уже пакует чемоданы.

Армянские СМИ и соцсети со ссылкой на команду Варданяна сообщили, что засланец нацелился на пост мэра... Еревана. Не будем утверждать, что так оно и есть, но, как известно, дыма без огня не бывает. То, что Рубик засылался в регион для смещения с поста Никола Пашиняна, было понятно с самого начала. Для этого ему нужно было пройти обкатку в Ханкенди, понравиться своей наглостью и провокативностью армянам, а потом уже двигаться дальше. Карабахский этап карьерного роста засланца из Москвы провалился. Это значит, что на парламентских или президентских выборах в Армении ему делать нечего. Но Рубик человек богатый, делать ему явно нечего, почему бы не начать все заново? Нет, не дворником или парковщиком, конечно, а мэром Еревана. Вполне себе логичный ход. Начнет ремонтировать дороги - и лояльность армян у него в кармане.

Так что, возможно, соцсети и не ошибаются, подобрав такую должность для Варданяна.

Примечательно, что никто не рассматривает возможностей получения им новых "постов" в Ханкенди. Видимо, этот вопрос действительно закрыт раз и навсегда. Баку предъявил ультиматум, а в Азербайджан едет Лавров. Какой уж тут Варданян...