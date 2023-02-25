В Париже почтена память жертв Ходжалинского геноцида

В Париже при совместной организации посольства Азербайджана во Франции, постоянного представительства при ЮНЕСКО и поддержке Фонда Гейдара Алиева почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии, проведенном в Культурном центре посольства Азербайджана во Франции, выступили посол Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, директор департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов. Они подчеркнули, что геноцид, совершенный в городе Ходжалы 31 год назад, стал самой кровавой страницей в истории вооруженного конфликта, развязанного Арменией против нашей страны. Выступившие рассказали о блокаде армянами Ходжалы, стратегического пункта в регионе, и зверском убийстве холодной зимней ночью 613 человек, в том числе женщин, детей и стариков.

Отмечалось, что мирные жители были взяты в заложники, сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Посол Лейла Абдуллаева заявила, что в ходе Ходжалинского геноцида, являющегося трагедией ХХ века, были грубо нарушены положения международного и гуманитарного права. Дипломат привела цитаты из опубликованных в мировых СМИ статьей, в которых отчетливо отражена жестокость армян во время Ходжалинского геноцида. Она также процитировала тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна, который сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Но нам удалось сломать этот стереотип", и тем самым признался британскому журналисту в том, что являлся одним из организаторов кровавого события. Сравнив Ходжалинский геноцид с деревней мучеников Орадур-сюр-Глан во Франции, Л.Абдуллаева сказала, что эти события, как одна из самых страшных трагедий в истории человечества, никогда не сотрутся из памяти.

Дипломат отметила, что крик Ходжалы должен быть услышан во всем мире. Именно поэтому по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с 2008 года была развернута международная кампания "Справедливость к Ходжалы!", благодаря которой парламенты 17 стран мира, 30 штатов США и две международные организации признали Ходжалинскую трагедию геноцидом.

"Надеюсь, что властные круги Франции также признают эту резню, учиненную армянами против мирных жителей. Правосудие не может быть восстановлено без наказания преступника. Мы требуем справедливости, а не мести", - подчеркнула Л.Абдуллаева.

Депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, директор департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов отметил, что совершение Арменией преступления геноцида против азербайджанцев в ночь на 25-26 февраля 1992 года доказано на основе фактов и доказательств. С.Мамедов рассказал о шагах, предпринятых для признания Ходжалинского геноцида, оценке, данной массовой резне мирного населения Ходжалы Европейским судом по правам человека - "военные преступления или преступления против человечности".

С.Мамедов отметил особую роль кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, с целью признания этой трагедии в мировом масштабе, рассказал о стратегических целях этой кампании. Было доведено до внимания, что Ходжалы является беспримерной страницей в истории азербайджанского народа, и вместе с тем эта трагедия всегда будет освещаться и изучаться как преступление против человечности.

Постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, доведя до внимания, что армянские вооруженные силы убивали людей в Ходжалы именно за то, что они были азербайджанцами, сказал, что моральный долг каждого - построить будущее, свободное от ненависти и дискриминации. Отметив, что Ходжалы оставил глубокий след в истории нашей страны, Э.Абдуллаев сказал, что убийцы, совершившие Ходжалинский геноцид, должны ответить перед правосудием.

Выставка фотоматериалов о Ходжалинском геноциде Фонда Гейдара Алиева наглядно продемонстрировала участникам мероприятия бесчеловечные убийства армянских захватчиков.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной памяти жертв Ходжалы. Заслуженный артист, тарзан Сахиб Пашазаде, азербайджанская скрипачка Сабина Ракчеева, музыкальный коллектив французского композитора Пьера Тилуана исполнили образцы произведений Фикрета Амирова, Кара Караева, Хайяма Мирзазаде и зарубежных композиторов.

На концерте также прозвучала композиция французского композитора Пьера Тилуана "Ходжалы 613", посвященная Ходжалинскому геноциду.

В памятном мероприятии приняли участие аккредитованные во Франции послы, постоянные представители при ЮНЕСКО, посол Турции во Франции Али Онанер, постоянный представитель братской страны при ЮНЕСКО Гюльнур Айбет, другие дипломаты, представители местной общественности, а также азербайджанской общины.