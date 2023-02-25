Гейдар Алиев вывел Азербайджан из кризиса и превратил страну в одну из успешно развивающихся

Источник: Агентство международной информации Trend

Основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев успешно вывел страну из постсоветского полуразрушенного и кризисного состояния и превратил ее в одну из наиболее успешно развивающихся стран.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу начальник Кабинета Генерального директора Отделения ООН в Женеве, член Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Давид Чикваидзе в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева".

"Термин "основатель" также ассоциируется с Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином, Томасом Джефферсоном, Джоном Адамсом, Александром Гамильтоном, людьми, которые создали страну, которая живет, процветает и демонстрирует значительный скачок в развитии с каждым десятилетием. В более поздние времена Мустафа Кемаль Ататюрк, Конрад Аденауэр заложили основу своих великих стран. С распадом СССР и появлением на мировой арене пятнадцати новых стран, все они нуждались в лидерах-основателях. Азербайджан оказался в числе немногих, кто доказал, что у постсоветской страны может быть настоящий отец-основатель", - сказал Чикваидзе.

Он подчеркнул, что Гейдар Алиев как основатель государства позаботился о том, чтобы его деятельность и его видение своей страны закреплялись умелым, устойчивым и успешным управлением в долгосрочной перспективе.

Как вспоминает Чикваидзе, впервые он посетил Азербайджан только в декабре 1994 года в составе делегации ООН для обсуждения гуманитарных потребностей страны в сложное для нее время.

"Делегацию принял Президент Гейдар Алиев, который только вернулся к власти, чтобы спасти свою страну и вывести ее из глубокого кризиса, в котором она оказалась после распада СССР. Гейдар Алиев лично приветствовал каждого члена делегации ООН. Он предоставил глубокий анализ положения дел в стране и рассказал о влиянии сложившейся ситуации на Южный Кавказ и всю Евразию, что очень впечатлило нас. Мы знали, что это не обычный политик, а значимая фигура современной истории. Он был одним из самых впечатляющих политических лидеров, которых я когда-либо встречал в своей карьере. Гейдар Алиев считал обеспечение мира на Кавказе своим главным обязательством и никогда не уставал подчеркивать это. "Достижение мира будет непростым, но здравый смысл восторжествует. Кавказ должен быть мирным, Кавказ должен быть безопасным, Кавказ должен быть регионом мира, добра и добрососедского, взаимовыгодного сотрудничества", подчеркнул Гейдар Алиев во время своего государственного визита в Грузию в 1996 году", - добавил он.

Как сказал Чикваидзе, основы государства, заложенные Гейдаром Алиевым, продолжают неуклонно укрепляться под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал ведущей державой в энергетической, политической сферах, восстановил свою территориальную целостность. Сегодня Азербайджан является серьезным игроком на мировой арене, процветающим крупным региональным игроком, пользующимся уважением во всем мире, и активным и конструктивным членом Организации Объединенных Наций", - заключил он.

Гейдар Алиев вывел Азербайджан из кризиса и превратил страну в одну из успешно развивающихся - Давид Чикваидзе (ФОТО)