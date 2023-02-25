https://news.day.az/politics/1541443.html Джейхун Байрамов встретился с главой представительства миротворцев
Джейхун Байрамов встретился с главой представительства миротворцев
25 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между МККК и Азербайджаном, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди.
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