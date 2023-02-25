Проармянская баронесса Кокс связана с антиисламскими активистами

Известный "друг" армянского народа, "защитник" прав угнетенных христиан во всем мире - баронесса Кэролайн Кокс вновь оказалась в центре крупного скандала в Британии. В Королевстве выявили связи проармянского парламентария с антиисламскими активистами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News.

Отмечено, что противоречивый член Палаты лордов баронесса Кокс была вынуждена заявить о своих финансовых интересах после того, как просочились важные документы, раскрывающие ее связи с известными антиисламскими активистами.

Баронесса Кокс получила финансирование от американской организации, управляемой евангельскими филантропами, связанными с ортодоксальными христианскими группами и кампаниями против однополых браков. Документы показывают и то, что она регулярно встречалась с известными критиками ислама.

Кокс попыталась оправдаться, отметив, что причина, по которой она не зарегистрировала поддержку, полученную ею от некоммерческой компании Equal and Free Limited, заключается в том, что это просто ускользнула от ее внимания, и что полученная сумма была использована для оплаты ее парламентского исследователя.

В информации также говорится, что она не заявила о том что является неоплачиваемым директором компании. Среди просочившихся документов есть отчеты о регулярных встречах, которые баронесса Кокс созывала в здании парламента, и на которых присутствовали известные критики ислама.

Старуха Кэролайн всегда отличалась своей "гиперактивностью" в области приверженности неким, одним ей понятным, "ценностям" христианства. Факт того, что бароннеса льёт крокодиловы слезы о судьбе маленького "многострадального" армянского народа, окружённого океаном "кровожадных" мусульман-тюрков подверждает факты, опубликованные Sky News, ведь она ни разу не вспомнила о судьбе почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, изгнанных армянскими вооруженными силами со своих исконных исторических земель. Кэролайн Кокс всегда считала мусульман, азербайджанцев в том числе, людьми второго сорта, которые не заслуживают никакого внимания, ведь у неё своя "двойная" христианская мораль, распространяющаяся только на братьев-армян. Ее связи с антимусульманскими кругами никого, думаем, не удивят. Впрочем, после статей в британской прессе, всплытие коррупционных связей баронессы и с армянскими лоббистами - вопрос лишь времени.

Все это далеко не первое пятно на репутации баронессы. Безусловно, что всем в Великобритании давно известны проармянские и исламофобские взгляды бывшей медсестры из Лондонской больницы. Отрабатывая щедрые подношения зарубежной армянской диаспоры, старуха Кокс постоянно вляпывается во всякие скандалы, пытаясь сделать все, чтобы коллеги по Палате лордов примкнули к ней. Кокс - типичный представитель тех беспринципных, двуличных, лицемерных политиков, которые готовы во имя своих корыстных интересов продать не только интересы своего государства, но и родную мать. Хотя сколько бы баронесса и ей подобные не старались, у них все равно ничего не получается. Ей давно пора очнуться и уйти на пенсию.