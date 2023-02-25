Президент Молодежного форума ОИС выступил с заявлением в связи с Ходжалинским геноцидом

Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Таха Айхан выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится, что Молодежный форум ОИС чтит память жертв этой страшной трагедии.

Еще раз доведено до сведения, что в результате этого акта геноцида было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 человек были взяты в заложники и подвергнуты пыткам. 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор числятся пропавшими без вести. В результате этой резни были тяжело ранены 487 человек. Кроме того, 8 семей были полностью уничтожены, а 155 детей лишились родителей. Ссылаясь на резолюции, признающие действия, совершенные против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы, военными преступлениями, преступлениями против человечности и актами геноцида, президент Молодежного форума ОИС еще раз заявил, что Ходжалинский геноцид является результатом незаконной оккупации территорий Азербайджана Республикой Армения и по своим масштабам, жестокости и бесчеловечному обращению является одним из самых страшных преступлений геноцида, совершенных в истории человечества в ХХ веке.

Таха Айхан подчеркнул необходимость наказания виновников этого акта геноцида в соответствии с международным правом. Выразив надежду на процветание и мир в регионе, особенно на улучшение благосостояния молодежи, президент Молодежного форума ОИС еще раз выразил глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с этой трагедией.

В своем заявлении Таха Айхан также высоко оценил братскую поддержку и помощь, оказанную правительством и народом Азербайджана пострадавшим от землетрясения в Турции.