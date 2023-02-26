Прошел 31 год со дня совершения одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.

Можно с уверенностью сказать, что Ходжалинский геноцид является составной частью системной и заранее спланированной политики террора армян против азербайджанцев. Потому что они начали эту политику террора задолго до совершения Ходжалинского геноцида - с 1987 года. Сначала они начали притеснять азербайджанцев административными методами в Ханкенди и Ереване. На дальнейшем этапе армяне, еще больше расширив свои претензии, начали организовывать там вооруженные нападения на дома азербайджанцев. В результате западные азербайджанцы были депортированы со своих родных земель. Затем нападения вооруженных армян на безоружных азербайджанцев стали еще более интенсивными.

Армяне совершили резню в селе Баганис Айрым Газахского района, граничащего с Арменией. Затем во время оккупации азербайджанских сел Имарет-Гарвенд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набилер, Мешали, Гасанабад, Керкиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы в Карабахе часть мирного населения этих населенных пунктов была убита армянами с особой жестокостью по заранее разработанному плану. 17 февраля 1992 года армянами были совершены массовые убийства азербайджанцев в селе Гарадаглы Ходжавендского района, в апреле 1992 года - в селе Агдабан Кяльбаджарского района, в августе - в селе Баллыгая Геранбойского района, в апреле 1993 года - в селе Башлыбель Кяльбаджарского района. То есть армяне систематически совершали преступления против азербайджанского народа в конце 80-х - начале 90-х годов.

Армянские власти оказывали особую финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, проливавшим кровь азербайджанцев. В последующие периоды должностные лица Армении и сами признавали совершение преступлений против азербайджанцев.

Армянский писатель, ходжалинский палач Зорий Балаян в своей книге "Возрождение души нашей", опубликованной в 1996 году, оправдывает Ходжалинский геноцид и с гордостью признает, что в этом городе был осуществлен геноцид азербайджанцев: "Когда мы с Хачатуром вошли в один из захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Затем я содрал кожу 13-летнего турка на животе, голове и груди. Я посмотрел на часы, через 7 минут ребенок умер от боли и потери крови. Мой дух был переполнен радостью. Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его собакам, которые одних корней с ним. Вечером мы сделали то же самое еще с 3 детьми турок. Я выполнил свой долг, как человек, любящий армян. Я знал, что каждый армянин будет гордиться нашими действиями".

Понятно, что армяне этими преступлениями, такими признаниями хотели запугать азербайджанский народ. Но азербайджанское государство сорвало этот план армян. Они не смогли напугать народ, и преступления, совершенные армянами, не были забыты.

Возмездие за Ходжалы свершилось на поле боя, во время 44-дневной войны, завершившейся победой азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Хотя армяне совершали систематические убийства мирного азербайджанского населения во время Первой Карабахской войны и продолжали политику террора во время 44-дневной войны, Азербайджан не отвечал на это аналогичным образом. Наша армия отомстила за Ходжалы именно на поле боя, не трогая мирное население.

Тем не менее армянские власти продолжали политику террора, подвергая бомбардировке мирных жителей Гянджи, Барды, Мингячевира и других наших городов во время 44-дневной войны.

Политика террора Армении против азербайджанского народа продолжается по сей день, просто в другой форме.

В настоящее время Армения проводит политику "минного террора" против Азербайджана. Несмотря на то, что со времени сокрушительного поражения армян на поле боя прошло более двух лет, они не передают Азербайджану точные карты минных полей. В результате жертвами минного террора становятся гражданские лица в Ходжавенде, Тертере, Физули, Агдаме и других районах. По последним статистическим данным, после окончания войны на минах подорвались 260 человек, 44 из них погибли, более 200 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

То есть террористическая политика Армении в отношении Азербайджана продолжалась на протяжении всех периодов. Армяне, проникавшие в конце 80-х годов в дома безоружного азербайджанского населения в Ханкенди и Западном Азербайджане, и совершавшие там террор, начали проводить оккупационную политику в начале 90-х годов. В последующие периоды они продолжали политику террора, обстреливая мирное население, проживающее на армяно-азербайджанской границе и в прифронтовой зоне. А сейчас они продолжают свою террористическую политику в форме "минного террора".

Основанная на терроре государственная политика Армении является главной угрозой миру в регионе.