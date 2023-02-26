Мы не забыли и не забудем преступление против человечности, совершенное в Ходжалы.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az.

"Мы осуждаем убийство наших азербайджанских братьев в Ходжалы 31 год назад и еще раз чтим память наших шехидов. Мы не забыли преступление против человечности, совершенное в Ходжалы, и не забудем его", - отметил министр.