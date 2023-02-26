https://news.day.az/politics/1541539.html Мы не забыли и не забудем преступление против человечности, совершенное в Ходжалы - Чавушоглу
Мы не забыли и не забудем преступление против человечности, совершенное в Ходжалы - Чавушоглу
Мы не забыли и не забудем преступление против человечности, совершенное в Ходжалы.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az.
"Мы осуждаем убийство наших азербайджанских братьев в Ходжалы 31 год назад и еще раз чтим память наших шехидов. Мы не забыли преступление против человечности, совершенное в Ходжалы, и не забудем его", - отметил министр.
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