Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял членов семьи, друзей и дома во время Ходжалинской трагедии. Нам всем нужно объединиться, чтобы приложить все усилия для примирения и установления прочного мира на Южном Кавказе", - написал он.