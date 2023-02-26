https://news.day.az/politics/1541545.html Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
Посол ЕС выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял членов семьи, друзей и дома во время Ходжалинской трагедии. Нам всем нужно объединиться, чтобы приложить все усилия для примирения и установления прочного мира на Южном Кавказе", - написал он.
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