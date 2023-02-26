Несмотря на то, что прошли годы, память о жертвах Ходжалинского геноцида не забыта.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье говорится в заявлении Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

"Прошел 31 год после Ходжалинской резни - одного из самых кровавых преступлений в истории, совершенного с немыслимой жестокостью вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В результате нападения на азербайджанский город Ходжалы были зверски убиты и взяты в заложники сотни ни в чем не повинных граждан Азербайджана, в том числе стариков, женщин и детей.

Несмотря на то, что прошли годы, память о жертвах Ходжалинского геноцида не забыта, осталась в мыслях и сердцах. ТЮРКПА с уважением чтит память жертв Ходжалинского геноцида, молится, чтобы их души упокоились с миром, и продолжает поддерживать народ и правительство Азербайджана", - говорится в заявлении.