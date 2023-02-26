https://news.day.az/politics/1541568.html Азербайджан продолжит требовать справедливости для Ходжалинского геноцида - Айхан Гаджизаде
Азербайджан продолжит требовать справедливости для Ходжалинского геноцида - Айхан Гаджизаде
Азербайджан продолжит требовать справедливости для Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, за одну ночь погибло 613 человек, в т.ч. 106 женщин, 63 детей, 70 стариков.
Мы никогда не забудем и не простим!
Мы будем и впредь требовать справедливости для Ходжалы", - написал он.
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