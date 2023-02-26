https://news.day.az/politics/1541573.html МИД Турции поделился публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
МИД Турции поделился публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
На странице МИД Турции в Twitter размещена публикация в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az.
"Мы до сих пор чувствуем боль за убитых в Ходжалы наших братьев-азербайджанцев и с уважением чтим их память", - говорится в публикации.
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