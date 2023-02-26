Ходжалинская трагедия стала большим бедствием для человечества.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье журналистам Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Пашазаде отметил, что мировое сообщество должно понять, что мы никогда не забудем убийство более 600 мирных жителей армянскими фашистами за одну ночь.

"Независимо от вероисповедания, мы чтим этот день вместе с представителями других религий. Вместе мы еще раз обращаемся к мировому сообществу, чтобы Ходжалинский геноцид не повторился. Верю, что мировое сообщество извлечет из этого урок", - сказал он.